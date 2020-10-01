Макс Барських запустив власний бренд одягу NICK VANGARD

Артист представив свій стиль в одязі

Український співак Макс Барських створив власну колекцію одягу під брендом NICK VANGARD. Для артиста це Art&Fashion-проект, в якому він залишається вірним яскравому стилю і бездоганно глянсовій картинці.

– Я з дитинства цікавився світом моди. Збирав вирізки з журналів, дивився покази, вивчав історії різних модних будинків і дизайн в цілому. Але потім у моєму житті з’явилася музика, і я відклав інтерес до фешн на невизначений термін. Зараз всі накопичені ідеї і знання втілюю у бренд NICK VANGARD. Спробувавши себе в новому напрямку, вивчив всі нюанси виробничого процесу, знайшов команду неймовірно талановитих людей, самостійно створив ескізи. Вийшла повноцінна колекція з продовженням і планами, – коментує Макс Барських.

Маючи художню освіту, співаку вдалося самостійно втілити ідеї дебютної колекції Industrial Habits. Це одяг для «рок-зірок нового покоління», для тих, хто відчуває моду за рамками кліше. Глибокі вирізи і мерехтливі тканини, ультракороткі сукні та жакети прямого крою – в одязі бренду відчуваєш себе сексуальним і знаходишся в центрі уваги. Дух нічного міста передають головні кольори колекції – чорний і золотий. У першому дропі колекції Industrial Habits агресивні та графічні лінії контрастують із м’якими лініями жіночого силуету. Золото, блискучі і паєточні тканини додають образам богемності та шику. Багато речей представлені в лімітованій кількості.

Колекція Industrial Habits складається з понад 50 одиниць – як жіночих, так і чоловічих, і буде презентована поступово. В дебютний дроп увійшли сукні, багато з яких прикрашені мерехтливими паєтками, пір’ям і блискітками, сукні-смокінги, сукні максі-довжини з відкритими плечима, жакети прямого силуету, класичні чорні штани із завищеною талією, брюки та сукні з еко-шкіри. На особливу увагу заслуговує ультракоротка сукня-бюстьє золотого кольору з глибоким вирізом. Верхній одяг представлений вініловими куртками і двобортним тренчем бордового кольору, а також шубами різної довжини з еко-хутра.

Одяг від Макса Барських від бренду NICK VANGARD з’явиться у продажу в жовтні цього року на сайті.

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