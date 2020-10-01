Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер різдвяної комедії «Holidate».

Чому ти ні з ким не зустрічаєшся? Запитання, яке найчастіше ставлять родичі саме під час різдвяних свят. Усі родина збирається разом і хоче засватати тебе комусь. Принаймні, так відбувається в американських сім’ях. Так сталося і з успішними Слоан і Джексоном. Під час одного особливо невдалого Різдва пара домовляється, що цілий рік буду проводити разом всі свята: ходити на сімейні вечері, вечірки тощо. Фактично Слоан і Джексон планували «зустрічатися» лише на свята, але почуття починають ставати справжніми.

Holidate: дивитись трейлер фільму

Головні ролі зіграли Емма Робертс та Люк Брейс. Режисером виступив Джон Вайтселл. Також у фільмі знялися Крістін Ченовет, Ендрю Бечелор, Френсіс Фішер, Джессіка Кепшоу.

Прем’єра фільму «Holidate» відбудеться 28 жовтня на Netflix.

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