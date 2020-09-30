Благодійний розіграш із Машею Єфросиніною. Приєднуйся!

Всесвітній День Серця, який щорічно відзначається 29 вересня, став не тільки приводом запостити зворушливе фото в Instagram. Тепер це ще й шанс для будь-якого охочого зробити внесок у лікування дітей України від хвороб, пов’язаних з серцем!

Навесні цього року фонд «Твоя Опора» став членом Всесвітньої Федерації Серця. Така підтримка міжнародної організації – велика подія для нашої країни. І, звичайно, до цього дня фонд готував масштабну кампанію, аби привернути увагу суспільства до проблем серцево-судинних захворювань. Від них, нагадаємо, насьогодні вмирає близько 1000 дітей в рік. Але карантин вніс свої корективи – всі оффлайн заходи фонду довелося скасувати!

Але ніщо не здатне скасувати бажання розвивати культуру благодійності в країні і реально показувати, що хороша ідея – це півшляху до успіху! Так, за два місяці спільної з WOG акції «Дорога Добра», фонд, продаючи благодійні горнятка, зібрав майже два з половиною мільйони гривень на закупівлю необхідного обладнання в дитячий операційний блок Інституту ім. Миколи Амосова. Сума велика для нинішніх часів, але недостатня, щоб закрити потрібний збір в 3 385 972,20 грн.

І члени фонду зважилися на експеримент, який навряд чи б раніше міг поєднуватися з благодійністю, але сьогодні цілком у дусі часу! Вони розіграють крутий Iphone 11PRO на 512 GB (його надала компанія «Нова Пошта») серед підписників Маші Єфросиніної в соціальних мережах! Саме так, розіграють, за… благодійний внесок, який можна зробити на сайті www.dobro.ua.

Чим більше пожертвувань в 200 гривень зробила людина, тим більше в неї шансів виграти новенький Iphone! Хто знає, можливо, це стане новим способом залучення донорських коштів в новій реальності?

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