Українська співачка зізналася, як та з ким вона любить відпочивати

З нагоди Дня туризму зірки вітчизняного шоу-бізнесу діляться у соцмережах історіями про улюблені міста України. Найчастіше «містами сили» називають Київ, Львів, Харків та Одесу. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) співачка та модель Даша Астаф’єва розповіла, за що вона любить Львів.

– Обожнюю міста, які мають особливу історію, – каже співачка. – Загадкове місто Львів постійно мене манить.

Даша зізнається, вона часто приїжджає з подругами у місто Лева.

– Останнього разу ми влаштували справжнє детокс-паті, – каже співачка. – Відпочивали від телефонів та позбувалися негативу. А ще влаштували мені красиву фотосесію. Бо поїхали продюсер, фотограф та я – модель (усміхається).

Серію чуттєвих фото Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На деяких вона позує в білизні, тримаючи в руках келих з шампанським, а на інших – оголена, прикрившись ковдрою. Автор світлин – подруга співачки, відомий фотограф та експерт реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» на Новому каналі Соня Плакидюк.

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