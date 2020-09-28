Співак розказав про плани на майбутнє своєї сім’ї

Коли діти? Це одне з найпоширеніших запитань, коли йдеться про зіркову пару Наді Дорофеєвої та Володимира Дантеса. Прихильникам таки кортить дізнатися, коли ж пара наробить маленьких «дантесиків». Тому кожна фотографія Наді уважно досліджується на предмет округлення її животика.

Втомившись від теми вагітності Наді Дорофеєвої, Володимир Дантес вирішив пояснити їхню позицію щодо дітей. Зробив він це у відвертій розмові з Позитивом і Потапом в 2POpodcast.

– Ми два артиста, які зайняті собою. Ми самі ще діти по суті – ми всередині діти, ми самі не знаємо, чого хочемо. Ми весь час думаємо про себе – на даний момент ми егоїсти в хорошому сенсі цього слова. Я хочу, щоб наша з Надею дитина була щаслива і не думала про те, де ж мама з татом, і жила з нянею. Хоча це теж не проблема, сучасні батьки зараз тягають дітей з собою на концерти, і це теж круто! Але до цього потрібно бути готовим, а не просто тому що ти послухав суспільство і подумав: «Хм, напевно якщо всі говорять навколо, що пора дітей, то, напевно, пора дітей». Ні, не пора! – емоційно відповів Вова.

Щоправда, як зазначив сам Дантес, думки про поповнення у родині все частіше з’являються у їхніх головах. Але планувати вагітність Надя Дорофеєва та Володимир Дантес будуть лише тоді, коли вони обидва будуть готові.

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