Ще сумуєте за літнім вайбом? Girls-band Freedom Jazz допоможуть згадати атмосферу дівочих посиденьок і відпустки.

Джазистки влаштували pin-up-фотосесію на березі Дніпра, відтворивши вже легендарний американський стиль еротичних фото середини XX століття. Артистки показали жіночу красу в її різноманітті. Всі 10 учасниць колективу – володарки різних фігур: від пишних форм до модельної худорлявості, з різним кольором волосся: від платинового блонду до яскраво-рожевої зачіски, з різними поглядами на материнство та реалізацію.

Дівчата присвятили фотопроект ідеї бодіпозитиву і прийняття себе, тому опублікували знімки взагалі без ретуші. Ідею джазисток втілив фотограф Олександр Порубаймих. А над стилем працював Назар Дідик.

– Чесно кажучи, нам здалося, що більше соромився фотограф, хоча він був одягнений, – прокоментували артистки, – Звичайно, така кількість впевнених у собі прекрасних жінок в купальниках, та ще й в горошок! Це ж справжній тайфун краси! Коли ми з джазетками разом – наша десятикратна харизма мчить ударною хвилею. Ми насолоджувалися процесом і унікальністю кожної з нас. Ідеальність – це нудно, а нудно – це не про нас!

Спеціально для Нового каналу джазисткі надали ексклюзивні знімки, які раніше не публікували в ЗМІ. Давайте зануримося в світ жіночої краси.

Фото надане прес-службою Freedom Jazz.

Style: Nazar Didyk by Golda with love

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