В інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів» чоловік розповів про розцінки у своїй клініці і дитячу мрію стати лікарем

Едгар Камінський – один із найпопулярніших пластичних хірургів в Україні. Публічним чоловік став також завдяки багаторічним стосункам із солісткою гурту «НеАнгели» Славою Камінською. Разом пара була близько шести років і порівняно нещодавно розлучилася. В інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів» пластичний хірург зізнався, що публічність впливає на його справу водночас як позитивно, так і негативно.

– Моя мрія – бути класним і багатим лікарем, але не таким відомим, – поділився він. – Щоб не знали, куди та з ким ти їздиш відпочивати. Зізнаюся, дуже важко, коли тебе обговорюють. Тому зараз я почав по-іншому вести навіть свою сторінку в Instagram – публікувати значно менше постів.

Хибне враження, каже Едгар Камінський, склалося у людей через публічність стосовно його доходу. Якщо пластика грудей у клініці коштує десять тисяч євро, то це ще не означає, що всю цю суму він кладе собі в кишеню.

– Люди як думають: «Він отримує десь триста тисяч на місяць», – наводить приклад Едгар Камінський. – Але ніхто не рахує, скільки коштує, приміром, хороший УЗД-апарат. А це щонайменше сто тисяч євро. Якщо брати по 400 гривень за УЗД-діагностику, то скільки часу доведеться відпрацьовувати весь апарат? Десь чотири роки. А за цей час вже потрібно купувати новий. Тому маючи бізнес, ти заробляєш зазвичай значно менше.

Та попри всі нюанси хірургія була мрією екс-чоловіка Слави Камінської. І до сьогодні залишається справою всього його життя.

– З п’яти років я хотів стати лікарем, з семи – хірургом, – розповів Едгар Камінський ведучій Нового каналу. – Пам’ятаю навіть, як зліпив Термінатора і грався, наче його збила машина, тож мені довелося «оперувати». Я добре вчився і замість гуляти залишався вдома читати медичні підручники. Бо завжди знав, чого хотів.

Повне інтерв’ю з Едгаром Камінським можна подивитися на YouTube-каналі Анни Олицької.

А реаліті «У кого більше?» за участі телеведучої виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00!

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