Час від часу ми знайомимо вас з українськими артистами – початківцями, які активно пробиваються в світ шоубізу. Сьогодні мова піде про BUNTARKA – 20-ти річну Валерію Цемко. Дівчина довго мріяла про те, як буде сяяти на сцені, і почала досягати мети. Що і як співає BUNTARKA можна оцінити в її дебютному треці «Ритми».

– Про що може писати юна дівчина? Ну, звичайно ж, про кохання! Це, напевно, сама атмосферна пісня з усього матеріалу, тому заявити про себе я хочу саме з її допомогою, – розповіла Валерія.

BUNTARKA активно працює над альбомом і незабаром презентує його публіці.

– Я дуже довго йшла до того, щоб займатися музикою, яку я люблю найбільше в житті, і зупинятися не збираюся, поки про мене не впізнають у всьому світі! – заявляє артистка.

Бажаємо BUNTARKA удачі.

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