Зоряні жертви: ТОП-7 перевтілень акторів заради ролі

Коли зірки Голлівуду йдуть по червоній доріжці або піднімаються на сцену за статуеткою «Оскар», глядачі і не здогадуються, через що пройшли актори під час підготовки до ролі. Урочистий образ під час церемоній – це результат кропіткої роботи стилістів, візажистів, перукарів і особистих коучів, які відновлюють пошкоджену від гриму шкіру зірки і покращують структуру її волосся після численних укладок. Завдяки лікувальній косметиці, наприклад, Vichy, можна врятувати свою красу після виснажливої ​​роботи. І сліду від «перевтілень» не залишиться. Але найчастіше підготовка до ролі вимагає зіркових жертв.

ТОП-7 зіркових жертв заради гарної ролі

Наталі Портман у драмі «Чорний лебідь»

Посмотреть эту публикацию в Instagram searchlightpics 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ця роль далася зірці морально і фізично важко За час зйомок Портман схудла на 9 кг завдяки виснажливій ​​дієті на основі мигдалю і сирої моркви. До того ж, вона займалася по 8 годин на день, а на одній з репетицій пошкодила ребро. Актриса на собі відчула, що значить бути професійною балериною і виступати на сцені з травмою. За свою виснажливу працю і акторську майстерність Наталі отримала «Оскар».

Джаред Лето в фільмі «Глава 27»

Красунчик Джаред заради перевтілення в персонажа набрав 30 кг. Для цього він їв висококалорійну їжу: піцу, макаронні вироби, морозиво, а також розтоплений шоколад. Це одна з найбільш значущих фізичних трансформацій актора в кінематографі.

Демі Мур в «Солдат Джейн»

Посмотреть эту публикацию в Instagram demimoore 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Для виконання ролі лейтенанта Джордан О’Ніл Демі поголила голову. Вона стверджувала, що це цікавий досвід, але самостійно на такі зміни не зважилася б ніколи.

Ендрю Броуді у фільмі «Піаніст»

Заради цієї ролі актор перевернув з ніг на голову власне життя. Щоб відчути життя героя – піаніста Владислава Шпільмана, який жив у приниження і стражданні в Варшавському гетто під час Другої світової війни, Броуді вирішив відчути біль втрати. Він подарував близьким власну машину і квартиру, коштовності роздав нужденним. Апогеєм підготовки стало розставання з коханою дівчиною. На сцені актор щиро страждав за втраченою любов’ю і шкодував про свої поневіряння. За свою гру актор отримав «Оскар», захоплені відгуки критиків і любов шанувальників. Але після зйомок Ендрю так і не зміг повернути відносини зі своєю дівчиною. Вона не зрозуміла і не прийняла його експерименти.

Денні ДеВіто для «Пролітаючи над гніздом зозулі»

Денні разом з усім акторським складом поселили в психіатричну клініку. Йому доводилося спілкуватися тільки з душевнохворими людьми. Через деякий час виявилося, що актора переслідує вигаданий друг. Зірці довелося пройти терапію в психіатричній клініці, щоб позбутися нав’язливих думок і образів.

Хіларі Суонк в драмі «Хлопці не плачуть»

Хіларі мала перевтілитися в дівчину, яка мріє стати чоловіком. Щоб вжитися в роль, зірка стягувала груди бинтами, відмовилася від суконь і спідниць, носила тільки штани, кеди і сорочки, обрізала волосся, перестала робити макіяж. Її рухи втратили граціозність і стали грубими і незграбними навіть поза знімальним майданчиком. Як стверджує актриса, її сусіди не могли зрозуміти, куди вона пропала. Всі подумали, що до неї приїхав погостювати її рідний брат.

Деніел Дей-Льюїс у фільмі «Останній з могікан»

Актор близько місяця жив в аризонской пустелі. Він спав під відкритим небом, перебуваючи в повній самоті, їв їжу, добуту власними руками, пив воду з прилеглих водойм.

Іноді за променистою усмішкою акторів, дорогими нарядами і успіхом ховається величезна сила волі, виснажливі тренування і психологічні експерименти над собою. А ви зважилися б на таке?

Фото – @jaredleto, imdb.com

Більше новин:

Серіали 2020: Що подивитися у вересні?

Серіали від Netflix на основі реальних подій: ТОП-5