У Британії запустили у виробництво напій з «Гаррі Поттера» маслопиво

Тепер можна відчути світ «хлопчика, який вижив» на смак

У Великій Британії почали випускати та продавати улюблений напій чаклунів франшизи «Гаррі Поттера» маслопиво. Про це пише видання Insider.

Спробувати маслопиво можна під час туру на студію Warner Bros. у Лондоні. Саме там проходили зйомки серії фільмів про Гаррі Поттера. Також придбати маслопиво можна буде в магазинах Platform 9 ¾, на вокзалі Кінг-Кросс у Лондоні та в аеропортах Гітроу і Гатвік. Окрім цього, маслопиво доступне для замовлення онлайн на сайті shop.wbstudiotour.co.uk або harrypotterplatform934.com.

За одну пляшку маслопива доведеться викласти 5,95 фунта стерлінгів за 275 мл, а ціла упаковка з 4 пляшок по 200 мл обійдеться в 12,95 фунта.

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