Новий каналG.spaceШОУМАНІЯМокра Оля Цибульська показала фото у пінній ванній

Мокра Оля Цибульська показала фото у пінній ванній

Артистка збудила мережу своєю фігурою

Українська співачка Оля Цибульська шокувала своїх підписників новим звабливим знімком в Instagram. Артистка постала у чорному купальнику з відвертим декольте і в прикрасах.

Мізансценою для гарячих фото Олі Цибульської стала розкішна пінна ванна з молочною водою. Співачка всіляко позувала у ванній, демонструючи свої стрункі ноги та підтягнуту фігуру. Волосся артистки було красиво укладене, а на обличчі був ніжний макіяж з «котячими» стрілками. Партнером по зйомці став кіт.

Читай також:

У Британії запустили у виробництво напій з «Гаррі Поттера» маслопиво

Jerry Heil стала кур’єром у кліпі #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания