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16 вересня
Making of: Сергій Бабкін показав мініфільм про створення кліпу «Бомба-ракета» (ВІДЕО)
Як пройшли 3 феєричних дні найскладніших зйомок відеокліпу Сергія Бабкіна «Бомба-ракета»? Артист показав це в мініфільмі «Making of: Бомба-ракета».
У 6-хвилинному міні-фільмі можна побачити весь процес створення історії про Бомбу і Ракету. Як артисти одягали на себе 30-кілограмовий костюми? Які слова знаходив режисер, щоб «перетворити» Сергія і Сніжану на своїх персонажів? Чи користувався Сергій Бабкін своїм ім’ям у процесі продюсування зйомки? Відповіді на всі ці запитання – у відео!
До Дня Харкова! ТОП наймальовничіших локацій міста в кліпі Сергія Бабкіна «Бомба-Ракета»
І ще трохи цікавих фактів про зйомках «Бомби-ракети»:
3 знімальних дні
Щоденний підйом на зйомки – о 3 ранку
Зйомки проходили в Харкові і Харківській області
Через спеку та сонце Сніжана і Сергій «згоріли» під костюмами!
На одній з локацій – Кицівській пустелі – зйомку відео перервали військові навчання, і замість 4-х годин всі сцени довелося відзняти за 10 хвилин!
Найдовше зі зйомок у машині тривав процес «поміщення» і «звільнення» Сергія Бабкіна з автомобіля
Вся «танцювальна» команда знайшлася за день до зйомок, костюми для акторів – за 5 хвилин, локації – теж дуже швидко і спонтанно! Артисти весь час імпровізували – перебували в «бомба-ракетному» потоці
По прибуттю в поле з соняшниками, знімальна група виявила, що вони всі відвернулися в інший бік. Довелося більше години шукати таке ж поле з розвернутими в потрібному напрямку соняшниками.
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