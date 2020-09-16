Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКомедію «Мої думки тихі» покажуть на британському кінофестивалі

Комедію «Мої думки тихі» покажуть на британському кінофестивалі

Український фільм побачить європейська аудиторія

Комедія «Думки мої тихі» потрапила на показ на британський кінофестиваль Raindance. Про це повідомляється на офіційному Facebook українського фільму.

На жаль, режисер стрічки Антоніо Лукіч та його команда не зможуть потрапити на подію у зв’язку з пандемією коронавірусу та карантином.

Raindance Film Festival входиить до ТОП найбільших і найважливіших незалежних кінофестиваль у Великобританії. Він демонструє повнометражні та короткометражні роботи кінематографістів з усього світу для різної аудиторії — любителів кіно, закупників, журналістів, кінематографістів.

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