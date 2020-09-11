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11 вересня
David Guetta побив два рекорди Книги рекордів Гіннеса
Селебріті залайкали на Facebook
Відомий французький діджей David Guetta побив відразу два рекорди Книги рекордів Гіннеса. Facebook музиканта набрав 50 мільйонів 453 тисячі 440 лайків, а 48 мільйонів 223 тисячі 77 людей підписані на нього.
Діджей отримав дві нагороди від Книги рекордів Гіннеса. Першу – за проведення в прямому ефірі сет-трансляції, яку подивилися безліч фанатів. А другий – за те, що він виявився найбільш залайканим у всьому Facebook.
Також David Guetta є рекордсменом за кількістю фоловерів у Twitter. На його сторінку підписано 21 мільйон людей.
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