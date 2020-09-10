Селена Гомес зізналася, чи готова до нового роману

Селебріті поки зосереджена на творчості та здоров’ї

Американська співачка Селена Гомес зізналася, що поки не шукає нових стосунків. Про це вона розповіла під час розмови з блогеркою NikkieTutorials на її YouTube-каналі.

Після всіх складнощів зі здоров’ям, невдалих стосунків, нещодавнього одруження свого колишнього Джастіна Бібера Селена Гомес не поспішає повертатися у дейтинг.

«З хлопцями занадто складно. Мої колишні вважають мене божевільною, але насправді мені все одно, що вони думають», – заявила співачка.

Хоч Селена Гомес і випускає нові пісні, в яких співає про кохання та стосунки, але в реальному житті їй поки подобається бути одній. До того ж, з таким графіком у неї просто немає часу на хлопців.

Фото: Getty Images

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