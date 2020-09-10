Наталя Могилевська показала фігуру у купальнику (ФОТО)

Артистка вирушила на відпочинок з коханим

Українська співачка Наталя Могилевська відправилася у відпустку, аби продовжити своє літо. І відпочиває Наташа не сама, а зі своїм коханим бізнесменом Олегом Рижовим. Вперше разом на публіці вони з’явилися на закритті UFW No Season Season.

У своєму Instagram Наталя Могилевська поділилася серією фото, на яких показує, як проходить її відпочинок у Хорватії. Артистка показала красиві краєвиди, чисте море, романтику з коханим та свою неймовірну підтягнуту фігуру у купальнику.

Наталя Могилевська опублікувала знімок, на якому позує в тілесному купальнику в басейні. Спочатку може здатися, що співачка взагалі оголена, але це не так. Оце так інтригу створила селебріті!

Посмотреть эту публикацию в Instagram nataliya_mogilevskaya 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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