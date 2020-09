Літературний Кураж Базар: оголошені дати та імена зіркових спікерів!

Кураж і Yakaboo запрошують на одну з найбільш очікуваних культурних подій — Літературний Кураж. Захід відбудеться 12-13 вересня у 19-му павільйоні ВДНГ (Київ).

Вже третій рік Кураж і Yakaboo разом створюють книжковий рай на другому поверсі барахолки. І цьогоріч до Літературного Куражу долучаться більш ніж 50 видавництв. Унікальні знижки, рідкісні видання і зовсім нові, щойно випущені книжки — тут точно буде чим поповнити свою бібліотеку. Серед видавництв, представлених на барахолці: Yakaboo Publishing, видавництво Ольги Фреймут Snowdrop, ArtHuss, #книголав, Bookchef, видавнича група КМ-БУКС, видавництво Старого Лева, Наш Формат, видавничо-освітній проєкт «Портал», ArtBooks та інші.

Окрім того, на гостей чекають вінтажна барахолка, майстер-класи та лекторій, який цього разу розміщується у двох локаціях.

Cпікери лекторію в ангарі: Володимир Федорін, Даша Малахова, Марк Лівін, Наріман Алієв, Ірена Карпа, Вахтанг Кіпіані, Валерія Квасневська, Світлана Ройз, Сергій Седрік, Макс Кідрук, Олександр Міхед, Тетяна Яловчак.

Спікери лекторію на першому поверсі: «Вуса Гоголя», Павло Матюша, Лада Лузіна, Любомир Остапів, Дарка Озерна, Оксана Мороз, Коля Кулініч, Дмитро Лазуткін, Павло Матюша, Марися Нікітюк, Олена Любченко, Олеся Кешеля, Богдан Горбай, Дмитро Стретович, Сергій Мартинюк.



На літературному Куражі у вас буде можливість отримати портрет від Сергія Сараханова, який фотографував Девіда Лінча, Сергія Полуніна, Януша Вишневського, Віру Полозкову, Джамалу та багатьох інших.

На дітей та дорослих, як і завжди, чекають творчі та спортивні воркшопи, під час яких можна буде:

Прослухати улюблені альбоми в зоні вінілу

Навчитися азам діджеїнгу в DJ Academy

Замовити свій портрет на Алеї художників

Пройти художній майстер-клас від студії « на Даху » або навчитися виконувати аналоговий колаж

Зробити перший крок у світ гончарства

Зліпити власний слайм

Намалювати свою планету разом з Інгрет Костенко

Провести кілька фізичних дослідів разом з Експериментаніум

Сходити на масаж, якщо у будній день просто не встигаєте

Освоїти основи акторської майстерності

Взяти участь в імерсивному театрі Uzahvati

Пройти футбольне тренування

Музичне наповнення — мікс електроніки та джазу, у лайн-апі улюблені діджеї та жива музика від mama.13, Bedroom Music та інших.

Cб, 12.09

12-14 Alexey Pedosenko

14-15:30 Rheia

15:30-16:30 Space Condom

16:30-18:30 Anta

18:30-19:30 SECRET GUEST

19:45-20:45 mama13 live

21-23 Mykyta b2b Danny

Нд, 13.09

12-14 Іван Барбул aka Barbulone

14-14:40 Koretska band live

15:00-16:20 Lazy Jesus

16:20-17:00 гурт [О] live

17:15 – 18:15 Drum & Tuba band live

18:30- 19:30 Тонка live

20:00-21:00 Bedroom music (Odessa) live

21:00-23:00 Mamay

На фудкорті чекатимуть улюблені точки з кухнями на будь-який смак, а також найсмачнішими чітмілами: Mimosa Brooklyn Pizza, Справжні Чебуреки, Fry Me, Black Burger, TOXA KARTOXA, Dogs&Tails, Bubble Waffle, Pasta to go, Вьетнамский ПРИВЕТ, Ustreetsa, Анчоусная, Bali hai, плов від Аліко, Dos Amigos, Soul Kitchen. Для тих, хто надає перевагу ЗОЖу — ORANG+UTAN, eat easy, Maestro falafel, Fresh Lemonade, Чайна Chaguan. На каву та десерти запрошують Fresh Black, BUCK coffee roasters, Mr. Pops, Sweet Hot Nuts, Майор Сирочок, Просто Пончик.

Івент проводиться з дотриманням усіх норм безпеки:

захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці

дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м

дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години

індивідуальні набори для майстер-класів та безконтактні активності

обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході

температурний скринінг та загальні санітарні норми

співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції

регульована кількість людей на барахолці в ангарі

вхід до вбиралень та павільйону лише в масках

спеціальні бокси для збору масок та рукавиць для їх подальшої правильної утилізації

Усі деталі ви знайдете на сторінках Куражу в Facebook та Instagram.

Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним та іменинникам вхід безкоштовний.

12–13 вересня, 12:00-23:00.

Локація: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова,1

