Новий каналG.spaceШОУМАНІЯUFW 2020. День 3. Стрім всіх показів

UFW 2020. День 3. Стрім всіх показів

Запрошуємо тебе на ексклюзивну трансляцію UKRAINIAN FASHION WEEK в режимі реального часу! Свято моди в самому розпалі. Третій день UFW 2020 NO SEASON Season буде насиченим:

16:00 – Special Project «DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY, ROUSSIN, YADVIGA NETYKSHA for Kyiv»,
17:00 – JULIYA KROS,
18:00 – DARJA DONEZZ,
19.00 – ANNETTE GÖRTZ.

Початок о 16:00! Не пропусти модну подію року.

 

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