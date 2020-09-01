Цього року перше вересня стало знаковим для Віталія. Співак став студентом і буде отримувати кваліфікацію магістра на факультеті музичного мистецтва в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв.

– Я закінчив факультет журналістики у Львові, – розповів Віталій Козловський. – Але вже в 18 років переїхав до столиці і почав кар’єру в шоу-бізнесі, так що студентського життя, як такого, у мене не було. Буду надолужувати (сміється)! А якщо серйозно, то немає меж відкриттю нових можливостей. Тому в найближчі півтора роки буду поєднувати концерти з навчанням!

Співак також додає, що на прийняття рішення про отримання вищої музичної освіти багато в чому вплинув карантин:

– Під час самоізоляції я зрозумів, що бездіяльність – не моє. Будь-який вільний час хочу використовувати для розвитку і підвищувати свій професійний рівень. Тому події цього року значно прискорили прийняття рішення, яке зріло вже давно. Коли, якщо не зараз? Не хочу в старості шкодувати про те, що чогось не встиг, не зробив, не спробував, відклав на потім.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 11 Авг 2020 в 6:12 PDT

Паралельно з навчанням, Віталій викладатиме студентам практичні заняття, оскільки вже 16 років працює в профільній сфері. Пропозиція надійшла від ректора Академії і артист прийняв її без вагань.

– Буду ділитися зі студентами всім, що знаю і вмію сам, – зазначив Віталій Козловський. – І такий процес, коли паралельно отримуєш нові знання і ділишся своїми, вже готовими напрацюваннями, вважаю вдвічі ефективнішим і цікавішим.

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