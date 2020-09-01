Новий каналG.spaceШОУМАНІЯУкраїнський тиждень моди 2020. День 2. Дивитися всі покази онлайн

Український тиждень моди 2020. День 2. Дивитися всі покази онлайн

UKRAINIAN FASHION WEEK триває! У другий день NO SEASON SEASON свої колекції покажуть:
16:00 – LALLIER,
16:30 – DZHUS,
18:00 – ARUTIUNOVA,
19.00 – RYBALKO,
20:00 – ROUSSIN.

Дізнайтеся першими, що пропонують модній індустрії імениті українські модельєри. Початок о 16:00! Не пропустіть.

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