Дівчата, які захопили всю країну своїм виступом на Національному відборі на «Євробачення» і залишилися за крок до поїздки на головний пісенний конкурс Європи, розповіли про те, як карантин завадив реалізації їх давньої мрії.

Рейс Київ-Париж, який повинен був доставити Freedom Jazz до столиці Франції по довгоочікуваному контракту з одним із найвідоміших Кабаре у світі – Лідо, вирушив без артисток. Виною тому – світова пандемія і введений карантин. Театр закрили буквально за день до вильоту.

Тільки через кілька місяців Freedom Jazz вперше розповіли про те, як їм вдалося отримати омріяний багатьма контракт, знайомство із співзасновником Цирку «Дю Солей», відомим режисером Франко Драгон, а також про те, як переживали форс-мажор.

– У червні минулого року у Києві пройшла конференція Show your Show, – розповіла солістка Freedom Jazz Анастасія. – Щороку туди з’їжджаються лідери індустрії шоу-бізнесу з усього світу – менеджери і режисери Cirque du Soleil, Disneyland Paris, Europa Park, та ін. Нас запросили виступити у вечірній програмі конференції і рекомендували всім як кращий музичний перформанс України. Ось там нас і побачив відомий бельгійський режисер-постановник Франко Драгон, він же один із творців і режисерів Cirque du Soleil, а в даний час – режисер-постановник програми знаменитого французького Кабаре LIDO.

Режисер так був вражений виступом колективу, що негайно запросив дівчат на сцену Лідо в Парижі. Кілька місяців Freedom Jazz готувались до гастролей: репетирували номера і навіть вчились з викладачем жартувати англійською.

– Вилетіти ми повинні були якраз у березні 2020-го, – поділилася солістка колективу Санні. – На сайті LIDO вже бачили себе на афішах і в рекламному ролику. Всі готувалися до зустрічі з Freedom Jazz у Парижі. Ми собі вибирали червоні наряди – вирішили, що червоний буде корпоративним кольором цих гастролей, щоб гуляти і працювати на Єлисейських полях. Але, на жаль, ми всі опинилися заручниками світової проблеми, пов’язаної зі зловісною пандемією. Поїздка буквально за день до вильоту відмінилась! LIDO закрили.

Чи зможе колектив все ж виступити на одній з головних сцен Парижа, стане зрозуміло тільки, коли ситуація у світі налагодиться. Але артистки не переймаються і сподіваються, що вже незабаром їм вдасться показати своє шоу в Кабаре Лідо.

– Знаєте, зараз говорять, що будувати плани – це антитренд! – додала третя солістка Cофі. – Як скоро люди повернуться до нормального життя, безбоязно відвідуючи шоу і театри …? Париж нікуди не дінеться, це точно. Головне, щоб всі були здорові і впевнені в завтрашньому спокійному, щасливому дні.

В ексклюзивному коментарі для Нового каналу учасниці колективу Freedom Jazz розповіли, які номери готували в рамках співпраці з одним із найвідоміших Кабаре у світі – Лідо.

– Після того, як режисер Лідо, Франко Драгоне, запросив нас до себе в програму в Париж, до нас в Київ спеціально прилетіла директорка кабаре, – поділилася солістка проекту Санні. – Тоді мі саме давали своє шоу в Caribbean Club. Її візит був пов’язаний з прийняттям фінального рішення – яку програму відпрацьовуватимемо в Лідо та в яких образах. Навеселившись та натанцювавшись із нами під час шоу, вона затвердила повністю все, що побачила та почула.

Друга солістка з Freedom Jazz Анастасія додала:

– Кабаре відібрало номера з нашої програми. Спеціально для них ми нічого не робили. Їм все сподобалося у нашому шоу. Було єдине прохання: більшість пісень повинні бути англійською, потому що публіка Лідо прилітає на шоу з усього світу. Враховуючи це, ми підготували програму, в якій було трохи французького та німецького матеріалу, а основа – англійська. В Лідо хвилювалися тільки з приводу чіткого таймінгів. Хронометраж програми в них завжди повинен бути складений з точністю до хвилини.

– Оскільки естетика та зміст шоу Freedom Jazz дуже споріднена з кабаре Лідо, виходити на сцену в Парижі ми були готові практично відразу! – підкреслила Софі.

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