Відомий глянець продовжує дивувати незвичайнимии рішеннями

Італійський Vogue представив свій вересневий номер з сотнею варіантів обкладинки. Кожній присвячена окрема знаменитість в одязі світових брендів. Таке рішення глянець представив вперше в історії.

«У такі моменти, – говорить Франческо Веццолі (італійський художник) в інтерв’ю на сторінці 161, – люди можуть робити одне з двох: заткнутися або кричати. У квітні минулого року, коли ми вирішили випустити номер з білою обкладинкою, ми були переконані, що мовчання – правильний посил поваги і стриманості. Тепер, замість цього, з настанням нового сезону, який у багатьох відношеннях буде вирішальним, ми думаємо, що це момент, щоб використовувати свій голос і поговорити про надію і красі. Ми вперше зняли і надрукували 100 обкладинок. Кожна з них присвячена окремому герою – різному за віком, зовнішнім виглядом або кольором шкіри. Це портрет спільноти, яка, перебуваючи в очікуванні, тепер починає нове життя, дотримуючись дистанції і обмеження, продиктовані контекстом», – описала редакція глянцю свій спеціальний випуск.

Героїнями вересневого випуску італійського Vogue стали моделі Сінді Кроуфорд, Белла Хадід, Ірина Шейк, Кайя Гербер, Емілі Емілі Ратажковскі та багато інших зірок. Автором усіх обкладинок виступив британський фотограф Марк Бортвік.

Читай також:

У своєму стилі: Тіна Кароль та SNOOP DOGG представили спільний трек

Небезпечні зв’язки: The HARDKISS і MONATIK представили кліп «Кобра»