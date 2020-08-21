Заходи на День Незалежності Україна 2020: куди піти у Києві
У зв’язку зі святкування Дня Незалежності України 2020 українців чекає міні-відпустка – цілих три вихідних дні. Не знаєш, чим зайняти себе? Ламаєш голову, як провести три вихідних дні корисно та приємно? Ми підготували для тебе добірку найяскравіших подій у Києві на День Незалежності. Читай і вибирай!
День Незалежності на ВДНГ
Коли: 24 серпня, початок о 12:00
Де: Поляна ВДНГ
Ціна: безкоштовно
На ВДНГ День Незалежності святкують усією родиною, тому активності підготували для всіх. На гостей чекають розважальні активності для маленьких гостей, тематичні майстер-класи і живі виступи музичних груп. Головна інтрига дня – встановлення дітьми рекорду зі складання державного прапора з кубиків лего.
Виставка квітів до Дня Незалежності України
Коли: 16 – 15 вересня, з 10:00
Де: Печерський ландшафтний парк, вулиця Лаврська, 33
Ціна: 75 грн – дорослий квиток, 25 грн – дитячий, діти до 7 років і пільгові категорії – безкоштовно
Традиційно до Дня Незалежності на Співочому полі відкриється виставка квітів. Цього року вона буде присвячена спортсменам, якіі прославили Україну. Серед героїв: брати Клички, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський і фігуристка Оксана Баюл.
Забіг у вишиванках
Коли: 24 серпня, 8:00
Де: збір на перехресті Русанівської набережної і Русанівського бульвару
Ціна: 150 – 450 грн
Ще одна вже традиційна подія до Дня Незалежності України – «Забіг у вишиванках». Кожен охочий може обрати оптимальну для себе дистанцію від 100 метрів до 10 кілометрів. На вибір є кілька дистанцій – від 100 метрів до 10 км.
Концерт класичної музики Сlassic Picnic
Коли: 24 серпня, 19:00
Де: парк Тараса Шевченка
Ціна: безкоштовно
Цього року на пікніку класичної музики зіграють Національна заслужена академічна капела України Думка, Національний академічний симфонічний оркестр України, Львівська національна філармонія та інші. Захід відбудеться в особливо форматі – учасники записали виступи під відкритим небом. Трансляція відбудеться на великому екрані у парку Тараса Шевченка, а також на офіційній сторінці в Facebook і на сайтах партнерів події.
BRO! Fest: GREEN GREY, ВВ, Скрябін, YURCASH та інші
Коли: 24 серпня, 17:00
Де: Готельний комплекс Братислава
Ціна: від 449 грн
Учасник групи Green Grey Dizel, який придумав новий формат концертів – Вертикальні концерти, збирає українські гурти на особливий фест. Майже ровесники української незалежності, а саме – Green Grey, ВВ, Скрябін, YURCASH, Табула Раса, DJ Толя місячні Транбони зіграють свої легендарні пісні у великому концерті до Дня Незалежності.
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