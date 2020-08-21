Минуло не так багато часу, а український співак Макс Барських презентував ще один свій новий трек. Артист записав сингл LONELY в колллабораціі з музикантом Джаро.

Слухати нову пісню Макс Барських & Джаро – Lonely онлайн:

– Ця пісня народилася легко, але з самого початку стало зрозуміло, що їй необхідний другий характер. Своїм куплетом Джаро додав музичного матеріалу особливий вайб, в’язкість і вихід за межі звичного для мене ритму. LONELY – наш завершальний акорд, який іде лету, який ідеально підійде для ваших теплих спогадів, – коментує Барських.

Співак продовжує виходити за рамки фірмового звучання 80-х і 90-х, до якого так звикли його фанати.

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