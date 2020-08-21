Пісня з важливою місією стала початком великого соціального проекту

Український гурт BAH.ROMA заздалегідь анонсував вихід кліпу на пісню «Герой», підкреслюючи, що цей трек особливий. І, нарешті, шанувальники творчості Роми Бахарєва можуть оцінити, що він їм підготував. Обережно, стоїть позначка 18+.

Нова пісня BAH.ROMA піднімає важку тему депресії, яку багато людей особливо гостро відчули під час карантину. Але відкиньте стереотипи, оцінюючи пісню. Адже вона не про слабкість, а про внутрішню силу і боротьбу за кращу версію себе.

– Герой – це особистість, яка проявляє вищу форму мужності, вирішує суспільно значущі проблеми. Це людина, яку хочеться наслідувати, спостерігаючи за її досягненнями та внутрішніми якостями, – йдеться у зверненні групи. – Герой відрізняється від звичайної людини тим, що бере на себе більше обов’язків і велику відповідальність. Цим проектом ми хочемо показати, як важливо говорити про те, що людина не самотня. І про те, що в кожному з нас живе герой.

Нове відео дало старт великому соціальному проекту, покликаному звернути увагу на депресію і її наслідки. Стати частиною проекту може кожен бажаючий, поділившись в соцмережах своєю історією боротьби з депресією з хештегом # янебоюсьнебойсяіти. Проект також підтримали відомі люди, особисті історії яких незабаром з’являться в мережі.

Режисером відео став Igstius, відомий по роботі з DAKOOKA. Головні ролі виконали фіналістка десятого сезону шоу «X-фактор» Марія Стопник, а також українська модель Анастасія Саленко. Лідер групи Роман Бахарєв став співпродюсером кліпу.

Для читачів сайту Нового каналу гурт BAH.ROMA поділився ексклюзивними фотографіями зі знімального майданчика. Вони зняті на плівку і тонко передають атмосферу в відео. Ви перші можете побачити знімки, які раніше ніде не публікувалися.

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