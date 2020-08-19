Американський телеканал HBO представив офіційний трейлер комедії «Прибережна еліта».

Прибережна еліта: дивитися офіційний трейлер

Фільм «Прибережна еліта» розповість про п’ятьох американців на самоізоляції, які діляться кумедними та сумними історіями з життя. Різнопланові герої говорять про COVID-19, політичний порядок та багато іншого.

Режисером «Прибережної леіти» виступив Джей Роуч, сценарій написав Пол Рудник. У фільмі зіграли Сара Полсон, Бетт Мідлер, Кейтлін Дівер, Ісса Рей і Ден Леві. А самі зйомки теж проходили під час карантину.

Прем’єра комедії «Прибережна еліта» відбудеться вже 12 вересня на HBO.

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