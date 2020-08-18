Які серіали подивитися у вересні? Запитання не з легких, бо виходити буде багато чого, а ось витрачати свій час потрібно лише на якісний контент. Серіали Нового каналу стартують вже цієї осені, але на них ще доведеться почекати. Тому лови підібрку крутих серіалів вересня. Гарантуємо, що на деякі з них ти чекала вже давно!

Серіали вересня 2020

«Двійка»

3 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 9 вересня

У головних ролях: Джеймс Франко, Меггі Джилленхол, Лоуренс Гілліард мол., Маргарита Левієва, Емілі Мід, Деніел Саулі, Крістофер Бауер, Кріс Кой, Майкл Рісполі, Девід Крамхолц

У центрі сюжету опиняється гучна історія порнографічних фільмів сімдесятих і вісімдесятих років двадцятого століття, розкривається на прикладі двох братів, які піднялися на цьому виді діяльності у Нью-Йорку.

«Ми ті, хто ми є»

Жанр: драма

Прем’єра: 14 вересня

У головних ролях: Хлоя Севен, репер Кід Каді, Аліса Брага, Джек Ділан Грейзер, Франческа Скорсезе

Американський підліток Фрейзер Вілсон змушений був переїхати в Італію через роботу його мами. На військовій базі, де тепер працює його мама хлопець познайомився з чарівною Кейтлін Харпер. Саме вона і допоможе Фрейзеру пристосуватися до нового життя у Європі.

«Американська історія жахів: 1984»

9 сезон

Жанр: жахи-антологія

Прем’єра: 18 вересня

У головних ролях: Емма Робертс, Біллі Лурд, Коді Ферн та Меттью Моррісоном.

Літо 1984 року. П’ятеро підлітків приїжджають з Лос-Анджелесу у літній табір «Редвуд», щоб стати вожатими. Окрім веселощів, на них чекає страшний маніяк-вбивця, який колись втік з психіатричної лікарні.





«Сестра Ретчед»

Жанр: драма

Прем’єра: 18 вересня

У головних ролях: Сара Полсон, Синтія Ніксон, Джуді Девіс, Шерон Стоун, Фінн Уіттрок і Чарлі Карвер

У 1947 році медсестра Мілред відправляється у Північну Каліфорнію, щоб влаштуватися на роботу в провідній психіатричній лікарні. Тамнад людьми проводять дивні експерименти. Маючи секретну місію, Мілдред виявляє себе як хороша медсестра, завдяки чому їй вдається завоювати авторитет. Але в її душі буде відбуватися щось темне.

«Фарго»

4 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 27 вересня

У головних ролях: Кріс Рок, Джейсон Шварцман, Бен Вішоу, Джек Х’юстон, Емір Кратчфилд

Четвертий сезон «Фарго» покаже протистояння між мафіозними кланами італійців та афоамериканців у Канзасі у 1950-х роках. Глави мафій обмінялися старшими синами, щоб зміцнити свій вплив і укласти союз.

Фарго 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:



Фото: IStock

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