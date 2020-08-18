Мінус 20 кг: Ребел Вілсон показала результати схуднення (ФОТО)
Селебріті присвятила 2020 рік трансформації свого тіла
Відома комедійна акторка Ребел Вілсон здивувала своїх прихильників приголомшливими результатами схуднення. У своєму Instagram вона опублікувала фото нової фігури.
На знімку Ребел Вілсон постала у сонячній жовтій сукні, яка підкреслила талію акторки та її стрункішу фігуру.
«Найспекотніший день літа», – підписала фото зірка.
Виявляється, Ребел Вілсон присвятила 2020 рік трансформації свого талі. За 12 місяців вона вирішила скинути 75 кілограмів. За перші півроку тренувань та правильного харчування їй вділося схуднути на 20 кілограмів. Але акторка не здається і далі йде до своєї мети!
Фото: Getty Images
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