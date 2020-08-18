Селебріті присвятила 2020 рік трансформації свого тіла

Відома комедійна акторка Ребел Вілсон здивувала своїх прихильників приголомшливими результатами схуднення. У своєму Instagram вона опублікувала фото нової фігури.

На знімку Ребел Вілсон постала у сонячній жовтій сукні, яка підкреслила талію акторки та її стрункішу фігуру.

«Найспекотніший день літа», – підписала фото зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram rebelwilson 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Виявляється, Ребел Вілсон присвятила 2020 рік трансформації свого талі. За 12 місяців вона вирішила скинути 75 кілограмів. За перші півроку тренувань та правильного харчування їй вділося схуднути на 20 кілограмів. Але акторка не здається і далі йде до своєї мети!

Фото: Getty Images

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