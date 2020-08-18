Новий каналG.spaceШОУМАНІЯХто вона: Сестра Шерлока у тизері фільму «Елона Холмс»

Хто вона: Сестра Шерлока у тизері фільму «Елона Холмс»

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший тизер фільму «Енола Холмс». Він розповість про геніальну сестру відомого детектива Шерлока Холмса.

Елона Холмс: дивитися офіційний тизер

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Фільм «Енола Холмс» буде заснований на циклі романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.

Головну роль Еноли Холмс зіграє Міллі Боббі Браун, а роль її брата Шерлока виконає Генрі Кавілл. Режисером проекту став Гаррі Бредбір. Сценарій написав Джек Торн.

Прем’єра фільму «Енола Холмс» запланована вже 23 вересня 2020 року на Netflix.

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