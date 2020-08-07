Чоловік Маші Єфросиніної взяв кредит, щоб оплатити весілля її мрії

Телеведуча спростувала міф про те, що її чоловік – олігарх

Новий випуск авторського YouTube-проекту Маші Єфросиніної «Экзамен на откровенность» уже в мережі! Героєм програми цього разу став Григорій Решетник, ведучий реаліті-шоу «Холостяк» (СТБ). На зйомках «Экзамена» Маша та Григорій відверто поговорили про роботу на телебаченні, фінанси, сім’ю і стосунки між подружжям.

Так, Маша Єфросиніна розповіла Григорію Решетніку, скільки заробляє її чоловік. І зізналася, з якими проблемами зіткнулася її сім’я, коли він вирішив піти в чиновники. Після цього телеведучі обговорили міфи, які ходять про них і від яких вони ніяк не можуть позбутися.

– Перший міф – це те, що мій чоловік [бізнесмен Тимур Хромаєв] олігарх, – відповіла Маша Єфросиніна, адже це питання випало саме їй. – Але це зовсім не так. Ми з ним починали з маленької гостинки на 15 метрів, спали на підлозі. Але все чомусь думають, що він олігарх.

І коли ми влаштували розкішне весілля, підлили масла у вогонь. Але ж ніхто не знає, що заради цього нам довелося позичати гроші. Я хотіла казку. І Тимур подарував мені її! Він взяв кредит на наше розкішне весілля, зайняв у батьків частину грошей, які потім сповна повернув, і влаштував на дачі свято моєї мрії.

Які ще міфи є? Напевно, матеріальний – це найбільший міф, з яким ми з Тимуром навіть перестали боротися. Більш порядного та чесного чоловіка, ніж мій чоловік, я не зустрічала. І наша реальність зараз – це те, що ми вколюємо удвох.