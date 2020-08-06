Соліст Epolets навчився вимовляти «Р», щоб «поховати» рок

5 липня одеська група Epolets представила сингл Rock is dead. Заради нового треку вокаліст Паша Варениця навіть «домовився» зі своєю особливістю і тепер у пісні можно почути виразну букву «Р». Чи стало це результатом зайнять з логопедом, чи то самостійні тренування музиканта під час карантину, хлопці не уточнюють. У своїх соцмережах хлопці жартома представили букву «Р» як нову учасницю групи.

За останні 60 років рок-н-рол ховали і воскрешали безліч разів. Рок майже мертвий як контркультурний жанр. Мейнстрім перекрутив поняття рок-музики. Розібрав його на фрагменти, які розкрутив через таргетовану рекламу по топ чартах, втративши при цьому суть. Новий трек – це одночасно і гімн на славу, і скорботне прощання.

– Рок – це шот, а мейнстрім зробив з нього безалкогольне пиво. Як онлайн концерт – форма майже та ж, але відчуваєш, що тебе надурили, – каже Павло. – Неважливо скільки у тебе футболок Ramones або на скільки американський Gibson! Рок-н-рол це не оболонка, це – зміст.

Також раніше музиканти проанонсували вихід однойменного альбому на початку лютого 2021. Це буде жорсткий альбом, який концептуально торкнеться більшості гостросоціальних тем сучасного суспільства. Альбом був написаний вокалістом Павлом Вареницею під час карантину. Восени група закриється в студії, а вже навесні 2021 Epolets відправляться у великий тур Україною на підтримку альбому.

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