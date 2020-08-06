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Чому розпалися The Beatles? Пол Маккартні розкрив правду

Музикант назвав учасників гурту однією родиною

Учасник британського гурту The Beatles Пол Маккартні поділився своєю версією причин розпаду легендарного колективу. Відбулося це в рамках інтерв’ю музиканта для видання GQ.

Як стверджує Пол Маккартні, The Beatles  припинили своє існування через значні розбіжності та суперечки. Але ненависті між учасниками гурту не було.

– Коли The Beatles розпалися, існувала омана, що ми всі ненавиділи один одного. Зараз я розумію, що ми були сім’єю, а в родині завжди існують розбіжності і суперечки. Одні хочуть щось зробити, інші цього не хочуть, – поділився Маккартні.

Нагадаємо, що The Beatles був заснований в 1960 році. Спочатку гурт складався з легендарної четвірки музикантів – Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон і Рінго Старр. Також у різний час в колективі грали Стюарт Саткліфф, Піт Бест і Джиммі Нікол. Гурт розпався у 1970 році.

Фото: Getty Images

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