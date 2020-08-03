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03 серпня
Бену Аффлеку заборонили приходити на прем’єру нового фільму про Джеймса Бонда
Творці бондіани бояться, що актор затьмарить Деніела Крейга
Дівчині Бонда Ані де Армас заборонили приходити на прем’єру фільму «Не час помирати» зі своїм бойфрендом Беном Аффлеком. Про це повідомляють західні ЗМІ.
Автори франшизи про британського шпигуна бояться, що Бен Аффлек та Ана де Армас можуть забрати на себе всю увагу. І таким чином, 52-річний виконавець ролі Бонда Деніел Крейг залишиться у тіні. Через таку заборону акторці Ані де Армас доведеться пройти по червоній доріжці самій.
Очікується, що світова прем’єра фільму «Не час помирати» відбудеться у Великобританії вже 12 листопада.
Фото: Getty Images
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