Totally naked: Памела Андерсон поділилася відвертими знімками

Актриса на своїй сторінці в Instagram виклала знімки, на яких вона повністю оголена позує в спальні

Здається, у голлівудської блондинки десь захована машина часу! Інакше як пояснити той факт, що в свої 53 вона виглядає майже так само, як в тих самих «Рятувальниках Малібу», в яких почала зніматися в 1992 році.

Така ж тонка талія, підкачана фігурка і пишні груди – немов і не було цих 25 років 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pamela Anderson ???? (@pamelaanderson) 19 Июл 2020 в 5:00 PDT

Не дивно, що зірка сміливо позує на камеру оголеною, адже вкладаючи стільки зусиль в ідеальну форму, хочеться похвалитися результатами!

Нещодавно, в інтерв’ю телеканалу Fox News Памела навіть зізналася, що про цих пір зберігає той червоний купальник й іноді приміряє його – через 23 роки після завершення зйомок «Рятувальників Малібу» він їй досі впору!

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