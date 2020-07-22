Тріумфатором став Максим Балтер з картиною «TOGETHER»

Український короткометражний хоррор про самоізоляцію під час карантину «TOGETHER» («Разом») режисера Макса Балтера у червні 2020 року отримав п’ять нагород міжнародних кінофестивалів. Фільм став переможцем у номінації «Кращий хоррор» за версією відразу трьох міжнародних премій: французького Paris Play Film Festival, американської New York Movie Awards та італійської Florence Film Awards. Разом з цим у США кінострічку відзначили як «Кращий фільм, знятий вдома на карантині» (American Golden Picture International Film Festival), а Assurdo Film Festival (Італія) присудив йому перемогу в номінації «Best VFX» за кращі візуальні ефекти.

Також фільм Балтера був відзначений у категоріях «Найкраща актриса», «Кращий сценарій», «Краща операторська робота» кінопреміями Venice Film Awards в Італії, European Cinematography Awards в Нідерландах і Prague International Monthly Film Festival у Чехії.

– В основному наш продакшн Balter Films знімає комерційні замовлення, рекламу і кліпи, – розповідає Максим Балтер. – Але під час карантину всі проекти призупинилися, і це дало можливість зайнятися творчістю – короткометражним фільмом «TOGETHER». Коли починали роботу над фільмом, про участь у фестивалях абсолютно не думали. Головною метою було зробити якісний продукт і здобути новий досвід».

Нагадаємо, цієї весни під час карантину український режисер і продюсер Макс Балтер презентував 6-хвилинний трилер «TOGETHER», у якому розповів історію про самотність і тривожність під час самоізоляції. Головну героїню Анну зіграла Маруся Іонова – актриса театру ДАХ і соціального рейв-бенду ЦеШо. Над звуком і музикою працювали фахівці з Studio 31, а саундтрек до фільму написав популярний DJ Karolis Trippsy. Фільм можна подивитися безкоштовно на Vimeo і YouTube.

– Радий і дуже пишаюся, що в черговий раз український продукт був оцінений міжнародним журі. Респект і подяка всій команді, – коментує нагороди Макс Балтер.

Короткометражка «TOGETHER» стала другою режисерською кінороботою Балтера. У 2018 році його перший фільм про булінг «Riposte» був відзначений у фіналі найбільшого фестивалю короткого метру My RØDE Reel у номінації «Best Visual Effects».