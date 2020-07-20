Як повідомляє Marie Claire у Джастіна Тімберлейка і Джессіки Біл народився син, ім’я якого поки тримається в таємниці

Для Джастіна і Джесіки, яка насправді давно теж Тімберлейк, це друга дитина. У 2015 році у подружжя народився син Сайлас, і ось зараз у 5-річного хлопчика з’явився братик. Щоправда, самі зірки поки не підтвердили інформацію – жодних офіційних заяв молоді батьки ще не робили.

Новина стала для фанів приємною несподіванкою, так як зіркам вдавалося приховувати стан Джесіки Біл. Багато в чому допоміг карантин і, як результат, відсутність зйомок і червоних доріжок: артисти просто не з’являлися на публіці досить довгий час, ретельно оберігаючи свою таємницю.

І поки весь світ стежить за вагітністю Кетті Перрі, яка не приховує, а скоріше, навпаки, відкрито демонструє кругленький животик, Тімберлейки змогли залишитися непоміченими 🙂

Нагадаємо, що зіркова пара разом вже 13 років, з яких 8 – в законному шлюбі.

Фото: Getty Images

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