Український фільм «Мої думки тихі» з’явиться на HBO

Європейська стрімінгова платформа придбала права на показ стрічки

Українську комедію «Мої думки тихі» покажуть на HBO Europe. Про це стало відомо з офіційної сторінки фільму на Facebook.

«Тепер це не просто перший український фільм про високий чувак, але і перший український фільм який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки і постери», – йдеться у повідомленні.

За сюжетом, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, молодий звукорежисер з Києва Вадим отримує шанс почати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати шансом назавжди покинути Україну та переїхати до Канади. Але все виявляється набагато складніше, коли головним супутником в новій роботі стає найменш підходяща для цього людина – мама Вадима.

Головні ролі зіграли українські актори Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Режисером виступив Антоніо Лукич. У прокат «Мої думки тихі» вийшли 16 січня 2020 року. Касові збори склали 10 мільйонів гривень.

Український фільм «Мої думки тихі» на HBO Europe можна буде побачити вже восени 2020 року.

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