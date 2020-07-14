Наречений надихався дизайном обручки Вікторії Бекхем

Нещодавно стало відомо, що 21-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін освідчився своїй дівчині акторці Ніколі Пельтц. Про заручини спадкоємець відомих батьків розповів у своєму Instagram. Але на фото було не дуже добре видно найголовніше – обручку нареченої.

Для своєї коханої Бруклін Бекхем обрав діамантову каблучку зі смарагдовим огранюванням. Кажуть, що Бруклін особисто розробляв дизайн каблучки.

– Обручка Миколи – це класичний пасьянс, в центрі якого розміщується великий алмаз смарагдового огранювання на вузькому діамантовому паве, – коментує ювелірний редактор британського Vogue Рейчел Гаррахан. – Камінь зі смарагдовим огранюванням – це елегантний і позачасовий вибір. Вид цієї огранки існував століттями, але його популярність зросла в епоху ар-деко, коли чисті архітектурні лінії користувалися популярністю. Відтоді такі камені носили все, від Грейс Келлі і Елізабет Тейлор до Дженніфер Лопес і Бейонсе. Смарагдове ограновування має менше граней, ніж діамантова, тому її найкраще використовувати для каменів з винятковою чистотою, оскільки будь-які дефекти в камені будуть більш помітні. Я не сумніваюся, що, створюючи дизайн, Бруклін надихався, принаймні частково, кільцем його матері. У Вікторії велика колекція обручок, в тому числі кілька з діамантами смарагдового огранювання.

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