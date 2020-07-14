Фанати готуйтеся – через пару тижнів ви почуєте нову пісню і зможете оцінити свіже звучання групи

Здається, самоізоляція стала каталізатором творчих рішень фронтмена групи BAH.ROMA Романа Бахарєва. Він активно працює над альбомом і незабаром презентує новий трек – «Герой»! Ексклюзивно для Нового каналу Роман розповів, що зараз відбувається в групі і про що майбутній хіт. А для читачів сайту зробив подарунок – нову фотосесію. Дізнайся всі подробиці про майбутні прем’єри з перших вуст:

– Роман, скоро у BAH.ROMA вийде новий трек. Розкажіть, про що нова пісня.

– Якщо вважати, що стислість – сестра таланту, то можна сказати, що пісня про кохання. А якщо розшифрувати сенс любові в цій пісні, то він в тому, що не буває безвихідних ситуацій, адже це повна маячня! Якщо є вхід, то є і вихід. Завжди є вихід! Навіть якщо вам здається, що ситуація не зміниться і світ зруйновано, що все і всі проти вас або не з вами. Ви ж є! І ви головні у своєму житті. Боріться за це життя, воно прекрасне! Ідіть вперед, вставайте і продовжуйте йти, будьте щасливими, любіть своїх близьких людей і дихайте на повні груди. Навіть якщо дуже боляче, ви продовжуєте йти, йти до себе, до себе назустріч.

– Як довго ви працювали над треком? Чи були альтернативні варіанти тексту і звучання?

– У мене, на жаль, а може і на щастя, не буває швидко. Це завжди планомірна робота: спочатку, безпосередньо, написання музики і віршів, потім аранжування, запис і зведення. Це може тривати тижні і місяці. Потім я даю собі якийсь час і не слухаю пісню, переключаюсь на інший матеріал, займаюся іншими піснями і просто живу життя. Через час повертаюся до цієї пісні, слухаю, аналізую, тут же доробляю в ній всі нюанси, які мені не подобаються, і пісня відправляється на кінцеву станцію під назвою «мастеринг», де її завершує мастеринг-інженер і все – кода.

– Хто допомагав вам створювати трек?

– У записі цієї пісні брали участь мої друзі, такі ж творчі одиниці, як я. Володимир Спасиченко, який зіграв на трубі соло в цій пісні, причому зробив це з першого разу. Це єдиний записаний дубль труби в студії, який ви почуєте в цьому музичному творі. І прекрасна Оля Зі, яка заспівала бек-вокал. Ну, і, звичайно, Олексій Кривошеєв – мій близький друг і соратник, з яким ми разом спродюсували, записали і звели не один десяток пісень. І «Герой» не став винятком. Кожен з них залишив свій відбиток, енергію і частинку себе.

– Як це – працювати з командою на карантині?

– Досить непросто. З моменту, коли ввели карантин і до його ослаблення, кожен з нас перебував удома, і робота здійснювалася дистанційно. Це мені абсолютно не подобалося, адже займатися творчістю необхідно, перебуваючи в одному просторі, відчуваючи енергію один одного. Але, так чи інакше, карантин став новим для мене досвідом і я багато чому навчився за цей час.

– Як ви оцінюєте крутість матеріалу? Як розумієте, що робота над піснею закінчена?

– Часом зупинитися буває дуже складно, тому що кожен раз, перебуваючи в студії, ти виконуєш певну роботу і маніпуляцію над піснею, покращуючи її звучання і структуру, і це відбувається раз за разом. Але я навчився говорити «стоп». Я приймаю рішення зупинитися. Ну, і в кінцевому підсумку пісня просто може перестати подобатись. Тому я приймаю рішення і зупиняю процес хоча б для того, щоб почати робити нову пісню.

– Чи плануєте знімати кліп на пісню «Герой»? Можливо, повторите свій режисерський досвід?

– Кліп вже готовий і чекає команди «старт». В якості режисера виступив Андрій Мазанько – молодий і талановитий хлопець, який вклав в пісню свій додатковий зміст і тим самим посилив її посил.

– І кілька слів про новий логотип групи. Чому ви вирішили його обновити?

– Нам захотілося видозмінити логотип. Дизайнер запропонував варіант написання з крапкою і мені він сподобався!

– Півроку тому ви перебували в пошуках команди, вдалося знайти «своїх» людей?

– Я досі перебуваю в пошуку «своїх людей». І зараз мова йде не про музикантів, а, скоріше, про людей, які здатні донести ту музику, яку ми створюємо, до широкої аудиторії. І складність пошуку полягає в тому, що інституція музичного менеджменту як така в Україні відсутня. Такий інститут, в якому готують фахівців вузького профілю «музичний менеджмент». До того ж, з огляду ще й на специфіку наших медіа, які розповідають скоріше про яскравих персонажів, ніж про музику як про мистецтво. Тому знайти таких людей дуже і дуже складно, але вони є і поступово ми знаходимо один одного. І команда моєї мрії починає формуватися.

– Розкажіть про теперішній склад групи. Хто що привніс у творчість BAH.ROMA?

– В даний момент ми записуємо альбом, який буде складатися з трьох частин. Пишемо цей матеріал разом з моїм компаньйоном по групі Андрієм Кобилянським. Наш творчий конгломерат склався минулого літа, коли Андрій приєднався до складу групи BAH.ROMA в якості гітариста. І з тих пір ми не розлучалися і відчуваємо себе досить повноцінними для того, щоб удвох, без участі інших музикантів, зробити круту пластинку.

– Чого чекати від нового альбому? Чи буде нове звучання BAH.ROMA: музичні експерименти, нові інструменти, вокальні фішки, колаборації з іншими виконавцями?

– Альбом просто потрібно дочекатися і послухати. Про музику не говорять, її або слухають, або грають. Але напевно можу сказати, що це буде абсолютно новий і несподіваний матеріал. При цьому ми, звичайно ж, залишаємо виноски до минулого звучанню групи. Коллаби, природно, теж будуть, але дозвольте залишити це в секреті.

Поки шанувальникам залишається тільки здогадуватися про те, якою буде нова пісня. Роман не хоче розкривати всі карти, залишаючи місце фантазії. Чекаємо великої прем’єри! А поки втішний приз для всіх, хто хоче дізнатися про фронтмена більше.

Цікаві факти про фронтмена BAH.ROMA Романа Бахарєва

Улюблені книги: «Чингісхан», «Заводний апельсин» «Американські Боги».

Улюблені фільми: з останнього «Два тата», «Прекрасна епоха».

Улюблені музичні групи: Bjork, Radiohead, Kendrick Lamar. Щоб підбадьоритися, я слухаю пісню Жанни Агузарової – «Над тобою ярко горит звезда».

Що не подобаються в людях – підлість.

Що цінуєте в людях – щирість.

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