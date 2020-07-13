Ще один син Бекхемів показав обраницю: Вона просто красуня!

Не встигли всі обговорити заручини старшого сина Вікторії та Девіда Бекхемів – Брукліна, як його 17-річний брат Ромео теж вирішив поділитися новинами про своє особисте життя

Середній син зіркової пари в своєму акаунті в Instagram виклав зворушливий знімок з коханою. Його обраницею стала 17-річна модель Мія Реган. Про те, що пара зустрічається стало відомо ще в січні 2020 року, але тільки після новин про заручини Брукліна, які прикували всю увага ЗМІ до сімейства Бекхемів, відносини Ромео теж зацікавили публіку, адже раніше мало хто сприймав цей підлітковий роман всерйоз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ♥️ Публикация от ROMEO (@romeobeckham) 12 Июл 2020 в 10:28 PDT

Ромео та Мія зустрічаються вже більше року і, судячи з усього, у парочки дійсно серйозні плани! Річниця їх відносин випала на карантин, і так як юні закохані не змогли нормально відсвяткувати цей день, Ромео присвятив своїй дівчині зворушливий пост в Instagram з їх спільними романтичними фото і підписом: «З першою річницею! Люблю тебе сильно-сильно!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy 1 year mooch love u so much ♥️♥️ @mimimoocher Публикация от ROMEO (@romeobeckham) 3 Май 2020 в 2:57 PDT

Фото: @mimimoocher

Читай також:

Дженніфер Еністон стане мамою!