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Вітаннячка! Бруклін Бекхем одружується на доньці мільярдера

Хлопець освідчився коханій всього через 10 місяців роману

Син Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін збирається одружитися! Обраницею 21-річного селебріті стала акторка та донька мільярдера Нікола Пельтц.

Про своє весілля Бруклін Бекхем розповів у своєму Instagram. Він опублікував фото з коханою та зізнався, що пропозицію зробив ще два тижні тому.

«Два тижні тому я попросив свою споріднену душу вийти за мене і вона сказала так. Я – найщасливіший чоловік у світі. Я обіцяю бути найкращим чоловіком та найкращим татком одного дня. Кохаю тебе, дитинко», – підписав романтичний знімок Бруклін.

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У своєму Instagram вітати сина з такою подією одразу взялася зіркова матуся Вікторія Бехкем.

«Бажаю вам багато любові і щастя на все життя. Ми всі так сильно любимо вас обох », – написала дизайнерка. У коментарях їй відповіла і сама Пельтц, заявивши, що відчуває себе найщасливішою дівчиною.

21-річний Бруклін Бекххем та 25-річна Нікола Пельтц зустрічаються менше року. Але пара безмежно закохана та впевнена у своєму виборі. Батьки Бекхеми підтримують сина.

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