Тиждень тому популярна співачка ALYOSHA заінтригувала своїх Інстаграм-фоловерів радикальною зміною образу, поставши брюнеткою. Як з’ясувалося, на експеримент із зовнішністю артистка пішла заради створення лірик відео на трек «Не вона».

За словами співачки, ідея треку народилася в київських заторах, коли настрій навіяв мелодію і слова. І доповнила: «Виходити влітку з релізом не планувалося: робота над треком зайняла близько року, а постійні експерименти з саундом не дозволяли озвучити точних термінів».

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Трек «Не вона» доповнює лірик-відео, в якому артистка змінила чотири образи, поставши рудою, брюнеткою, блондинкою і з незвичайним для себе малиновим кольором волосся.

– Це, хоч і не моя історія, але навіяна вона моїми спостереженнями і написана на основі реальних подій з життя реальних людей. Історія про трохи дивні стосунки, де один партнер закохується у вигаданий образ, замість того, аби прийняти партнера таким, яким він є насправді. За традицією, через якийсь час, такі відносини стають дуже «веселими» або припиняються зовсім. А люди втрачають дорогоцінний час даремно. Нехай вам пощастить знайти свою людину і прийняти його справжнім, вашим, рідним», – прокоментувала ALYOSHA.

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