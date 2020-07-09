Інша ріка: «Друга Ріка» представила незвичайний концерт

У новому відео музиканти привідкрили завісу та показали, як виглядає створення альбому.

У світі студійні записи концертів доволі часто стають не менш популярними за офіційні кліпи відомих музикантів. Такі мають Mando Diao, ВonIver, Sigur Ros, Foals та інші.

Проте в Україні артисти ще й досі дуже рідко пускають прихильників зазирнути за лаштунки власної студії, тримаючи у таємниці те, як створюється альбом. Втім — тільки не Друга Ріка. На початку 2020 року музиканти влаштували невеликий перформанс — зібрали близько 30 глядачів й відкрили для них двері власної «майстерні звуків». Відвідувачі дійства стали свідками народження нової акустичної версії альбому «Піраміда», до якого увійшли вже знайомі хіти гурту, які було зіграно наживо у супроводі музикантів з Національного академічного оркестру народних інструментів НАОНІ.

9 липня, відеозапис було опубліковано на офіційному каналі Друга Ріка на YouTube

– Коли ми вперше публічно зіграли концерт у такому форматі — зрозуміли, що його неодмінно потрібно зафіксувати, – згадує Валерій Харчишин. – Адже навіть нам самим здавалося, що виконуючи знайомі пісні ми народжуємо нашу музику знову, але по-іншому. Хотілося, аби такий виступ тривав вічність. Це і є саме той момент, заради якого живемо. У ньому немає місця вигаданим героям, штучним історіям або імітації гри на інструментах, як це часто буває у відеокліпах. Нам взагалі не потрібно було нічого вигадувати. Ми просто відтворили пісні, сюжети до яких були створені нашим власним життям.

Аудіозапис акустичної «Піраміди» буде презентовано незабаром.

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