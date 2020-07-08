«Дивні дива»: 4 сезон буде! Дата відновлення зйомок

Робота над четвертим сезоном культового серіалу від Netflix продовжиться вже на початку осені 2020

Стало відомо, що продовження проекту «Дивні дива» будуть знімати в штаті Джоджія, саме тут в окрузі Джексон розташувалося вигадане містечко Хоукінс. Практично всі серії проекту зняті тут, винятком стали зйомки частини епізодів третього сезону в Вільнюсі, Литва.

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Попередньо, зйомки серіалу «Дивні дива» будуть відновлені 17 вересня. Про сюжет четвертого сезону невідомо нічого, але є інформація, що він фінальним. Не так давно з інтерв’ю один з творців проекту Метт Даффер зізнався, що знав, чим закінчаться історії героїв, практично з самого початку зйомок! Тож розтягувати серіал на нескінченну кількість сезонів, він не планує.

Що ж, чекаємо на новий трейлер «Дивні дива» і 2021 рік… Адже, судячи з усього, нові серії проекту ми побачимо вже в наступному році.

До речі, восени відновляться зйомки ще двох проектів Netflix – «Відьмака» і «Статевого виховання», тож протягом року нас точно чекає багато крутих новинок.

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