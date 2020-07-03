Третьому сезону Sex Education бути! Нові дати

Відмінна новина для шанувальників серіалу «Сексуальне виховання» від Netflix – команда проекту оголосила про відновлення знімального процесу!

Зйомки третього сезону ставшого культовим Sex Education, як і багатьох інших фільмів та серіалів, через пандемію коронавірусу довгий час були на паузі. Але стало відомо, що вже в серпні актори і знімальна група точно повернуться до роботи, так як багато сцен необхідно знімати при денному світлі!

Дата виходу і сюжет третього сезону Sex Education поки тримаються в таємниці, тож які сюрпризи очікують на Отіса, ми поки можемо тільки здогадуватися. Але разом з усіма фанами тримаємо кулачки, що Отіс та Мейв хоч в новому сезоні, нарешті, будуть разом!

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