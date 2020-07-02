Співачка показала, як проводить літні дні

Нещодавно Настя Каменських зізналася, що три роки тому таємно вийшла заміж. Шанувальники співачки ніяк не могли наговоритися про це, активно обговорюючи фотографії з церемонії одруження Насті та Потапа в Лас-Вегасі (США). Здавалося, вже нічого не зможе затьмарити цю новину… Але співачка таки знайшла рішення!

Сьогодні, 2 липня, Настя Каменських опублікувала в Instagram пікантне фото. Знімок був зроблений під водою, на ньому зображено, як артистка пірнає у басейн. При цьому з першого погляду може здатися, ніби Настя плаває абсолютно оголеною. Але це не так. Якщо придивитися, легко помітити плавки чорного кольору.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 2 Июл 2020 в 12:34 PDT

Шанувальники Насті Каменських жваво відреагували на публікацію. Вони засипали мікоблог української поп-виконавиці численними компліментами: «Сначала мне показалось, что Настя обнаженная, а потом присмотрела и…», «Это очень красиво», «Я завидую вам. Столько уверенности в себе. Красотка!», «Как красивоооо❤️», «Наша красавица! Не фигура, а мечта!», «Богиня! Мечтаю о таком же теле… Сколько же сил вложено в эти формы…», «Роскошь! Повезло Потапу, завидуют все мужчины».

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