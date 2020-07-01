TARABAROVA презентувала максі-сингл та кліп «Крила» разом із солістом гурту INPLUS. Колаборації двох талановитих музикантів передувала випадкова зустріч у коридорі студії звукозапису.

– Працюючи над новим треком, я раптом почула за стіною декілька нот, які зачепили мене, — розповіла Світлана. — А, поспілкувавшись з Андрієм (соліст гурту INPLUS), я відчула, що, об’єднавши зусилля, ми зможемо через музичні імпульси нагадати людям, як важливо у стосунках дарувати щиру любов. Дарувати крила.

До максі-синглу увійшли 4 версії пісні «Крила»: original, liquid funk version, orchestra version та dance mix, які вже доступні на всіх цифрових майданчиках.

Ідею відео на пісню придумав та реалізував прогресивний український режисер DVIZHON.

– Згадую ту легкість та тепло, з якою ми разом створювали це відео. Впевнений, що, надіславши його коханій людині, ви обов’язково подаруєте їй крила! — розповів режисер.

Пісня «Крила» — це нагадування про те, що щастя у простих речах: залишатися дітьми у коханні, підтримувати, вірити один в одного, відчувати все, як в перший раз.

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