Новий акустичний альбом The HARDKISS: Слухаємо!

Особлива атмосфера, п’ятнадцять музикантів-мультиінструменталістів на сцені та головні пісні гурту в новому звучанні. The HARDKISS презентують альбом «Акустика. Live», який був записаний на концертах у Києві восени минулого року.

– Це саме та світла сторона The HARDKISS, — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна. — Не космічна «Залізна ластівка», а жива та земна птаха. Це саме те перевтілення, на яке так давно чекали від The HARDKISS. Головні хіти гурту прозвучали в несподіваних акустичних аранжуваннях завдяки класичним та народним інструментам.

– Наші слухачі зачекалися цього релізу, — говорить креативний продюсер і музикант гурту Вал Бебко. — З часів концертів «Акустика» пройшло майже вісім місяців. Власне, весь цей час паралельно з роботою над новим матеріалом ми готували live-альбом. Для нас було важливо вкрай точно зафіксувати концертне звучання такої кількості живих інструментів, емоції глядачів і ту чарівну атмосферу, яка була два вечори у Палаці «Україна». Це чистий лайв і кайф.

Нагадаємо, що наступного року гурт відзначатиме своє десятиріччя. 29 травня в Києві на НСК «Олімпійський» The HARDKISS представить своє шоу «Десять».

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