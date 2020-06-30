Машу Єфросініну нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за особистий внесок в розвиток держави

Соціальна активність і просвітницька діяльність телеведучої відзначені державною нагородою

Напередодні Дня Конституції Президент України нагородив орденами та званнями громадян з активною соціальною позицією, які своєю працею і прагненнями допомагають державі розвиватися в соціально-економічній, науково-технічній та культурно-освітній сфері.

Однією з тих, хто удостоївся такої честі, стала телеведуча Маша Єфросиніна. Вона нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня!

Багато років телеведуча присвячує свій час благодійності як член опікунської ради Благодійного фонду «Твоя опора» і со-організатор та ідейний натхненник серії благодійних фестивалів «Charity Weekend».

– Для мене ця новина стала абсолютною несподіванкою. Я стояла буквально посеред супермаркету, коли мені прислали СМС з прикріпленим посиланням зі списком людей, відзначених державною нагородою. І почали мене вітати, – поділилася емоціями Маша Єфросініна. – Чесно, я навіть трохи впала в ступор, тому що завжди передбачала, що кандидатури людей на державну нагороду, звання заслуженого, народного або нагородження орденом повинні подати організації або група компаній. У моєму випадку ніхто нікого нікуди не подавав. І я навіть ніколи про це не мріяла, і ніколи це не було моєю метою. Тому що все, що я роблю, роблю не за нагороди (посміхається). Чесно, я розгубилася. Друге почуття, яке виникло, – я цього не заслужила, мало всього зробила для такої нагороди. Потрібно зробити більше. Цей орден буде для мене мотивацією не розслаблятися, не опускати руки і діяти далі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mashaefrosinina 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фонд «Твоя опора» опікується 25-ма дитячими будинками, більше ніж 40-ка лікарнями і надає адресну допомогу дітям. За 6 років роботи фонд разом з партнерами зібрав 100 мільйонів гривень! 60 мільйонів були акумульовані за період карантину, всього за два місяці. Ця сума спрямована на боротьбу з COVID-19: медичним установам практично у всіх областях України надано реанімаційне обладнання, захист для лікарів та витратні матеріали для пацієнтів. Також Фонд закриває дорогі потреби відділення дитячої реанімації Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України. З 2017 роки для Інституту педіатрії придбаний рентген-апарат і лапароскопічна стійка, ціна яких – 3 500 000 гривень кожен. Для Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова закуплені дорогі антибіотики, бронхоскоп, гастроскоп, УЗД-апарат та інше медичне обладнання, що рятує життя малюкам.

Ось уже два роки телеведуча є Почесним послом Фонду ООН у галузі народонаселення України. Подібний статус вперше надано українці для представництва UNFPA. Весь цей час Маша Єфросініна є лицем і рупором дуже важливих тем, які суспільство найчастіше ігнорує – це насильство в сім’ї і гендерна рівність. Статистика фіксує, що насильству піддається кожна третя жінка, а оплата праці чоловіків і жінок за ту ж роботу далеко не рівнозначна. В рамках цієї місії Маша проводить тематичні зустрічі по всій Україні, підключає лідерів думок і виносить цю складну тему на обговорення в ЗМІ. Таким чином, підтримуючи тих, хто не бачить виходу зі своєї ситуації і шукає конкретні поради для подолання труднощів.

– Моя внутрішня потреба займатися благодійністю і соціальною діяльністю сформульована вже давно, – продовжила телеведуча. – Вона полягає в тому, що я розцінюю популярність людини на Землі, як якусь орендну плату за всі блага і все, що дається в житті. Тому допомагати іншим – це лише мала частина того, що необхідно робити тим, кому дарована любов людей. Для мене це ніколи не було предметом для аналізу: навіщо і чому. Це просто робиться, тому що без соціальної складової моє життя вже неможливе. Найголовнішим досягненням на цьому поприщі я вважаю те, що за два роки роботи в статусі Посла ООН в галузі народонаселення в Україні на тему домашнього насильства і гендерної рівності заговорили на національному рівні! Ще три роки тому ця тема не сприймалася, не вважалася важливою і не включалася в серйозну державну проблематику. Зараз на ці теми говорять в новинах, створюються програми, присвячені цим проблемам. Кількість моїх виступів на цю тему в рік збільшується в рази. Я представляю Україну в цих питаннях на міжнародному рівні, на міжнародних форумах і конгресах. Виступаю перед Першою леді і звітую перед її офісом за виконану роботу, тому що ця тема серед пріоритетних для неї, а відповідно для держави.

Дійсно, завдяки лідерам думок, до яких прислухається багатомільйонна аудиторія, вдалося підняти і обговорити табуйовані теми в суспільстві. Зараз жінки, які пережили насильство, знають, до кого звертатися за допомогою і де сховатися з дітьми від домашнього насильства. А багато малюків врятовані завдяки роботі фонду і мільйонам добрих сердець.

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