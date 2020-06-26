ARTBAT, O.Torvald, ВВ: ТОП-5 літніх концертів та вечірок столиці

Концерти улюблених музикантів — те, за чим ми так сумували, сидячи по домівках. Карантин продовжено, однак, на щастя, організатори придумали кілька варіантів проведення концертів з дотриманням всіх норм безпеки. Розповідаємо, яких артистів нам вдасться почути цього літа наживо.

Концерт «Танок іде на Контакт»

Під час найсуворішої фази карантину «Танок на майдані Конго» не сиділи склавши руки. Вони встигли написати нові пісні, які й хочуть представити на масштабному вертикальному концерті з дотриманням всіх санітарних вимог.

Хлопці стверджують, що більше не можуть ховатися в чотирьох стінах, адже людина — істота соціальна, їй потрібен контакт. І артисти знайшли, як зробити цей контакт максимально безпечним. Місце дії: столичний готельний комплекс «Братислава». Сценою стане дах ресторану готелю, а фан-зоною і партером — балкони номерів.

Коли: 3 липня 19:00-22:00

Де: готель «Братислава» (вул. Андрія Малишка, 1)

Електронні зірки світового масштабу ARTBAT в Osocor Residence

3 липня на рідних просторах відіграє сет київський тандем, який здобув славу гуру мелодійного техно. Ті самі ARTBAT, музика яких звучала на горі Цукрова голова в Ріо-де-Жанейро в рамках проєкту Cercle. Ті самі ARTBAT, чиї треки підривають світові танцювальні чарти. Ті самі ARTBAT, які очолювали найбільші музичні фестивалі. Ті самі ARTBAT, що перемогли в номінації «Прорив року» за версією DJ AWARDS 2019.

Українські генії поділяться своїм фірмовим звучанням на особливій локації: вечірка просто неба пройде в Osocor Residence, ідеальному місці, щоб з головою зануритися в музику.

Коли: 3 липня

Де: Osocor Residence

Концерт «Воплі Відоплясова»

Ще один лайв від культового українського гурту. Колектив на чолі з Олегом Скрипкою також зіграє в готелі «Братислава» в форматі вертикального концерту. А це говорить про повну безпеку івенту.

Нагадаємо, що першопрохідцями такого нестандартного концертного формату стали Green Grey. Вони радували усіх, хто засумував за музикою, 7 червня.

Коли: 11 липня 20:00-22:00

Де: готель «Братислава» (вул. Андрія Малишка, 1)

Концрт O.Torvald — «Все з початку»

Безпечна рок-вечірка від команди Жені Галича — звучить, як ідеальний сценарій ідеального липневого вечора. 18 липня група обіцяє ділитися своєю вибуховою енергетикою та співати улюблені фанами на відстані: слідом за Green Grey, ТНМК та ВВ, хлопці зіграють вертикальний концерт в готелі «Братислава». Як і на попередніх концертах, слухачі розмістяться у так званих ложах, а насправді — на балконах номерів. O.Torvald же влаштує розривний лайв на даху ресторану, який повернутий до готелю.

Для такого неординарного концерту хлопці і програму підготували відповідну. Вони запрошують фанатів поностальгувати і вибрати пісні для сет-листа самостійно. Просто заповнюєте форму на сайті — і слухаєте бойовики або балади, які рокери не грали на публіці багато років.

Коли: 18 июля 18:00-22:00

Де: готель «Братислава» (вул. Андрія Малишка, 1)

Концерт Intelligency на ЮБК

Концерт техно-блюзменів на ЮБК — це значить, що насолоджуватися їхнім вайбом можна в будь-якому куточку цієї великої локації, дотримуючись соціальної дистанції. Можна влаштуватися у води, а можна залягти і слухати сплетіння техно, блюзу і IDM в тіні дерев.

Їх трек «August» в минулому році розірвав не лише серця меломанів, а й Tik Tok: саме під цю пісню записують кожен п’ятнадцятий ролик соціальної мережі.

Неординарні білоруси представлять столичним меломанам концерт відразу з 3 частин: виступ у повному складі, потім в скороченому, а після — техно-сет.

Коли: 1 серпня 20:00-1:00

Де: ПБК (Труханів острів)

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